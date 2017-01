Silverline 20:15 bis 21:45 Thriller The Scribbler USA 2014 20 40 60 80 100 Merken Suki (Katie Cassidy) leidet an multipler Persönlichkeitsstörung und landet nach ihrem Psychiatrie-Aufenthalt in einem Übergangshaus. Während sie sich dort dem alltäglichen Leben wieder nähern soll, löscht sie mit einer experimentellen Maschine nach und nach die zahlreichen Identitäten aus, die in ihrem Körper stecken. Dumm nur, dass sie nach jeder Benutzung des Prototyps für ein paar Stunden ohnmächtig wird und in dieser Zeit Bewohner des Hauses brutal ermordet werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katie Cassidy (Suki) Sasha Grey (Bunny) Eliza Dushku (Silk) Michelle Trachtenberg (Alice) Gina Gershon (Cleo) Garret Dillahunt (Hogan) Kunal Nayyar (Karem) Originaltitel: The Scribbler Regie: John Suits Drehbuch: Dan Schaffer Musik: Alec Puro Altersempfehlung: ab 16