ZDF 02:40 bis 04:05 Krimi Jesse Stone - Ohne Reue USA 2010 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jesse Stone ist vom Dienst suspendiert. Das hindert ihn nicht, einem Freund in Boston bei der Jagd nach einem Parkhaus-Serienkiller zu helfen. Sich nur mit seinem Hund, den Whiskey-Gelagen und seinem neuen Handy zu beschäftigen, ist Stone nicht genug. Nicht nur sein Freund in Boston braucht Hilfe, auch seine Kollegen in Paradise unterstützt er bei der Aufklärung brutaler Überfälle auf Lebensmittelläden. "Das muss aber unter uns bleiben" oder "Ich will nicht, dass jemand anders sie bekommt", sind die Worte, mit denen Chief Stone (Tom Selleck) anderen Leuten seine Handy-Nummer anvertraut. Und das sind so einige, denn Stone ermittelt trotz Suspendierung gleich in zwei Fällen: Zum einen hilft er dem vorübergehend zum Chief beförderten, heillos überforderten Luther "Suitcase" Simpson (Kohl Sudduth) und Kollegin Rose (Kathy Baker) bei der Aufklärung einer Reihe von brutalen Überfällen auf Lebensmittelläden in Paradise. Zum anderen unterstützt er seinen Freund Healy (Stephen McHattie) in Boston bei Ermittlungen in einer Parkhaus-Mordserie, bei denen einfach kein Motiv auszumachen ist. Mit der üblichen Mischung aus Intuition, Scharfsinn und Sturheit gelingt es Stone, sich so lange direkt und indirekt einzumischen, bis beide Verbrechensserien aufgeklärt sind. Was noch lange nicht heißt, dass der Stadtrat von Paradise Jesse Stones Suspendierung wieder aufhebt oder Hund Reggie (Joe, der Hund) seine stoischen Blicke nicht mehr unaufgefordert auf Stones Whiskey-Gläsern ruhen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Jesse Stone) Kathy Baker (Rose Gammon) Kohl Sudduth (Luther 'Suitcase' Simpson) Stephen McHattie (Captain Healy) Krista Allen (Cissy Hathaway) William Sadler (Gino Fish) Mae Whitman (Emily Bishop) Originaltitel: Jesse Stone: No Remorse Regie: Robert Harmon Drehbuch: Tom Selleck , Michael Brandman Kamera: David Gribble Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12