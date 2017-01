Das Erste 03:20 bis 04:53 Drama Kein Himmel über Afrika D, F, B 2005 Stereo Dolby Untertitel 16:9 Merken Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es. Doch bei Gordon Coburn (Jean-Hugues Anglade) trifft diese Binsenweisheit nicht zu. Fünf Jahre sind vergangen, seit der Buschpilot bei einer nächtlichen Notlandung mit seinem Flugzeug zwei Kinder eines afrikanischen Stammes erfasste und tötete. Trotz der liebevollen Bemühungen seiner Ehefrau Catherine (Veronica Ferres) hat sich Gordon von der traumatischen Erfahrung dieses Unfalls nie komplett erholt. Eine Missernte auf der gemeinsamen Farm in Tansania sowie finanzielle Probleme verstärken seine Depression und lassen ihn abermals zur Flasche greifen. Catherine, die sich vor allem um das Wohl der gemeinsamen Tochter sorgt, kann nichts mehr gegen Gordons gewalttätige Ausfälle tun. Sein bester Freund neben der Schnapsflasche ist der versoffene Aussteiger und Schlangenzüchter Larry (Götz George). Als Catherine schließlich herausfindet, dass Gordon eine Affäre mit ihrer besten Freundin Helen (Katharina Meinecke) hat, kommt es zur Trennung. Wenig später macht ihr Gordon, scheinbar geläutert, ein Versöhnungsangebot. Aber das Treffen endet in einer Katastrophe: Völlig betrunken wird Gordon abermals handgreiflich. Im Lauf der dramatischen Auseinandersetzung fällt plötzlich ein Schuss. Als die Polizei auf der Farm eintrifft, findet sie Gordons Leiche mit einer Kugel im Kopf. Zunächst deutet alles auf Selbstmord hin. Doch Gordons verbitterte Eltern (Pierre Vaneck, Catherine Sola) und sein Bruder Duncan (Nikolai Kinski) wollen sich mit dieser Erklärung nicht abfinden. Mit Larrys Unterstützung suchen sie nach Beweisen, die belegen können, dass Catherine Gordon vorsätzlich ermordet hat - mit Erfolg. Die völlig fassungslose Catherine wird verhaftet und wegen Mordes vor Gericht gestellt. Sollte sie verurteilt werden, droht ihr in Tansania die Todesstrafe. Einzig ihre Eltern (Matthias Habich, Elisabeth Trissenaar) und ihre Freundin Megan (Michaela Rosen) halten noch zu ihr. In dem ebenso langwierigen wie aufwühlenden Prozess zeigt sich jedoch, dass Gordons Familie sogar zu kriminellen Mitteln greift, um Catherine an den Galgen zu bringen. Basierend auf der gleichnamigen Autobiografie der Deutsch-Afrikanerin Kerstin Cameron, erzählt der abschließende Teil des aufwendigen Zweiteilers "Kein Himmel über Afrika" eine dramatische Geschichte um Liebe, Verrat, Intrigen und Gerechtigkeit. Der von Roland Suso Richter inszenierte Film entstand in Südafrika. In der Hauptrolle beeindruckt Veronica Ferres als eine Frau, die für ihre Liebe kämpft, ihre Unabhängigkeit findet und dabei an den Rand des Abgrunds gerät. An ihrer Seite glänzt der französische Kinostar Jean-Hugues Anglade als charmanter Abenteurer, dessen dunkle Seite immer deutlicher zum Vorschein kommt. In weiteren Rollen sind Nikolai Kinski, Götz George und Matthias Habich zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Veronica Ferres (Catherine) Jean-Hugues Anglade (Gordon Coburn) Enrico Mutti (Roberto) Michaela Rosen (Megan) Matthias Habich (Richard) Götz George (Larry) Katharina Meinecke (Helen Alistair) Originaltitel: Kein Himmel über Afrika Regie: Roland Suso Richter Drehbuch: Richard Reitinger, Heiko Schier Kamera: Busso von Müller Musik: Henning Lohner, Stefan Schulzki