Das Erste 01:50 bis 03:18 Drama Kein Himmel über Afrika D, F, B 2005 Nach dem Roman von Kerstin Cameron

Eigentlich hat die gut aussehende Catherine (Veronica Ferres) alles, was man sich nur wünschen kann: Sie lebt auf einer schönen Farm in Tansania, hat einen attraktiven Ehemann und muss sich um ihre Zukunft keinerlei Sorgen machen. Doch die junge Frau spürt, dass sie mehr vom Leben erwartet, als die begüterte, von afrikanischen Hausdienern umsorgte "Kolonialherrin" zu spielen. Außerdem fühlt sie sich seit geraumer Zeit von ihrem Mann, dem Italiener Roberto (Enrico Mutti), vernachlässigt. Dieser organisiert Großwildjagden für reiche Touristen und scheint sich mehr für das Wohl seiner Kunden zu interessieren als für seine einsame Frau. Als Roberto auf der Jagd von einer Raubkatze verletzt wird, bringt ihn der Buschpilot Gordon Coburn (Jean-Hugues Anglade) ins Krankenhaus. Von der ersten Begegnung an fühlt sich Catherine zu dem Abenteurer hingezogen, und Gordon spürt, dass Catherine nur darauf wartet, aus ihrer festgefahrenen Ehe auszubrechen. So verbindet die beiden schon bald eine leidenschaftliche Affäre, aus der schließlich Liebe wird. Auf Gordons Drängen hin verlässt Catherine ihren Mann, um mit ihm noch einmal ganz von vorne anzufangen. Die beiden heiraten und kaufen mit Unterstützung von Catherines Eltern (Matthias Habich, Elisabeth Trissenaar) eine Farm, um Blumen zu züchten und zu vertreiben. Bereits auf der Hochzeitsfeier gibt Gordons autoritärer Vater (Pierre Vaneck) Catherine zu verstehen, dass er nur wenig von seinem Sohn und dessen Zukunftsplänen hält. Diese Skepsis scheint sich zu bewahrheiten, als Gordon von der Nacht an, in der Catherine ihr gemeinsames Kind zur Welt bringt, wie ausgewechselt ist: Er beginnt zu trinken und seine Stimmung schwankt zwischen tiefer Depression und cholerischer Aggression. Schließlich findet Catherine den Grund für diesen Wandel heraus: In jener Nacht kamen bei der Notlandung seines Flugzeuges zwei Kinder eines afrikanischen Stammes ums Leben. Seither versucht Gordon, seine Schuldgefühle in Alkohol zu ertränken. In dem verwahrlosten Aussteiger Larry (Götz George) findet er einen trinkfesten Freund. Doch Catherine ist bereit, für ihr Glück zu kämpfen. Mit ihrer Hilfe kann Gordon sein Trauma überwinden - so scheint es zumindest. Basierend auf der gleichnamigen Autobiografie der Deutsch-Afrikanerin Kerstin Cameron, erzählt der aufwendige Zweiteiler "Kein Himmel über Afrika" eine dramatische Liebesgeschichte. Der von Roland Suso Richter inszenierte Film entstand an Originalschauplätzen in Südafrika. In der Hauptrolle beeindruckt Veronica Ferres als eine Frau, die für ihre Liebe kämpft, ihre Unabhängigkeit findet und dafür an den Rand des Abgrunds gerät. An ihrer Seite glänzt der französische Kinostar Jean-Hugues Anglade als ebenso charmanter wie abgründiger Abenteurer. In weiteren Rollen sind Götz George, Matthias Habich und Enrico Mutti zu sehen. Teil 2 folgt im Anschluss.

Schauspieler: Veronica Ferres (Catherine) Jean-Hugues Anglade (Gordon Coburn) Enrico Mutti (Roberto) Michaela Rosen (Megan) Matthias Habich (Richard) Götz George (Larry) Katharina Meinecke (Helen Alistair) Originaltitel: Kein Himmel über Afrika Regie: Roland Suso Richter Drehbuch: Richard Reitinger, Heiko Schier Kamera: Busso von Müller Musik: Henning Lohner, Stefan Schulzki