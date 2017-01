Das Erste 23:40 bis 01:45 Actionfilm Der Unbestechliche - Mörderisches Marseille F, B 2014 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Starker Gangsterthriller mit "The Artist"-Star Jean Dujardin. - Marseille ist in den frühen 70er Jahren das Zentrum des internationalen Drogenhandels. Gangsterboss Zampa hat die berüchtigte French Connection aufgebaut. Der junge Polizeichef Pierre Michel (Jean Dujardin) will ihm das Handwerk legen … Mit viel Aufwand lässt der Film die 70er-Jahre aufleben. Dazu ein raffinierter Plot und Frankreichs Superstar Jean Dujardin – fertig ist ein Top-Krimi In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Dujardin (Pierre Michel) Gilles Lellouche (Gaëtan "Tany" Zampa) Céline Sallette (Jacqueline Michel) Mélanie Doutey (Christiane Zampa) Benoît Magimel (Der Narr) Guillaume Gouix (José Alvarez) Bruno Todeschini (Bankier) Originaltitel: La French Regie: Cédric Jimenez Drehbuch: Audrey Diwan, Cédric Jimenez Kamera: Laurent Tangy Musik: Guillaume Roussel Altersempfehlung: ab 16