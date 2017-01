Das Erste 13:00 bis 14:30 Komödie Zwei am großen See - Feindliche Übernahme D 2006 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das "Kleine Hotel am großen See" läuft so gut, dass Antonia (Uschi Glas) und Regina (Ruth Drexel) schon in einem Jahr schuldenfrei sein könnten. Doch ein Wasserrohrbruch dämpft ihre Hoffnungen gewaltig. Die Versicherung kommt zwar für den Schaden auf, aber den Austausch der maroden Leitungen müssen Antonia und Regina selbst tragen. Dazu fehlen ihnen jedoch die nötigen Einnahmen, denn der Renovierungslärm vertreibt die Hotelgäste. Geblieben ist nur der patente Karl Feiler (Dietrich Hollinderbäumer), der Antonia bereits beim Abstellen des Wassers tatkräftig unterstützte und ihr nun charmant den Hof macht. Als er mitbekommt, dass die beiden Frauen in finanziellen Schwierigkeiten stecken, bietet er ihnen großzügig an, in das Hotel zu investieren. Antonia ist von diesem Vorschlag begeistert, doch Regina bleibt misstrauisch - zu Recht. Mit ein wenig Detektivarbeit findet sie heraus, dass der nette Herr Feiler Hauptaktionär einer Hotelkette ist, die das "Kleine Hotel am großen See" ihrem Konzern einverleiben will. Auch das Nachbarhotel von Breitwieser (Gerd Anthoff), der ebenfalls in Finanznöten steckt, steht auf Feilers Einkaufsliste. Mit Hilfe des korrupten Bankdirektors Vorreiter (Alexander Held) und des käuflichen Bürgermeisters Flohofer (Werner Rom) will Feiler beide Hotels in den Ruin treiben und dann billig aufkaufen. Zusätzlich sorgt die Ausreißerin Helen (Alexandra Horn) für Aufregung im "Kleinen Hotel am großen See". Dank Antonias und Reginas Tatkraft findet sich für Helens Sorgen eine Lösung. Um die drohende Zwangsversteigerung ihres Hotels abzuwenden, verbünden sich Antonia und Regina mit ihrem Erzfeind Breitwieser. Und wer "Bartl" Breitwieser zum Feind hat, der ist wirklich nur noch zu bemitleiden. Die Dreharbeiten zu "Zwei am großen See - Feindliche Übernahme" fanden rund um den Starnberger See, am Tegernsee und in Bad Tölz statt. Regisseur Walter Bannert inszenierte nach einem Buch von Andreas Föhr und Thomas Letocha. Unmittelbar im Anschluss zeigt Das Erste einen weiteren Film der beliebten Reihe mit Ruth Drexel und Uschi Glas: "Zwei am großen See - Große Gefühle". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uschi Glas (Antonia Berger) Ruth Drexel (Regina Lechner) Gerd Anthoff (Bartholomäus Breitwieser) Gerald Alexander Held (Rupert Vorreiter) Maximilian Krückl (Karl Wanner) Max von Thun (Felix Breitwieser) Werner Rom (Bürgermeister Flohhofer) Originaltitel: Zwei am großen See - Feindliche Übernahme Regie: Walter Bannert Drehbuch: Thomas Letocha, Andreas Föhr Kamera: Thomas Merker Musik: Uli Kümpfel Altersempfehlung: ab 6