RTL Passion 05:10 bis 05:35 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Isabelle sieht sich mit ihrem Rachefeldzug gegen die Steinkamps im Recht, als sie ihre Scheidungsunterlagen erhält. Sie macht sich weiter an Maximilian heran, der wegen seines Hotelprojekts unter Druck gerät. Maximilian hofft auf eine willkommene Abwechslung, doch Isabelle konfrontiert ihn knallhart mit ihrem Wissen über seine heimliche Investition. Axel startet mit seinem Wahlkampf richtig durch und genießt es, durch seine politische Bewerbung Druck auf Richard und das Zentrum auszuüben. Es läuft alles nach Plan, bis er sich in einem Interview mit seiner Aphasie-Erkrankung befassen muss. Katja und Ben werden durch eine Bemerkung Annettes plötzlich mit dem Thema "Hochzeit" konfrontiert. Sowohl Katja als auch Ben sind eigentlich glücklich mit ihrem Status Quo, wissen aber nicht, ob der jeweils andere das auch so sieht. Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Stefan Bühling Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser