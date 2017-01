MDR 20:15 bis 22:15 Show Wenn die Musi spielt - Winter Open Air Präsentiert von Stefanie Hertel und Arnulf Prasch D, A 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Ein Muss für alle Schlager- und Volksmusikfans: Am 28. Januar 2017 steigt die größte Après Ski Party Kärntens! "Wenn die Musi spielt" - die große Open-Air-Musikshow heizt, trotz winterlichen Temperaturen, kräftig ein. Auf der Showbühne aus Schnee und Eis sorgen in diesem Jahr großartige Künstler wie KLUBBB3, Beatrice Egli, Hansi Hinterseer, Nik P., Anita & Alexandra Hofmann, Nockalm Quintett, Laura Wilde, Hannah, Marc Pircher, G.G. Anderson, Allessa, Münchner Zwietracht u.v.a.m. für ausgelassene Stimmung. Zum dritten Mal ist das MDR Fernsehen bei diesem Winter- Spektakel live aus Bad Kleinkirchheim dabei. Die beliebte Sängerin und Moderatorin Stefanie Hertel wird gemeinsam mit dem österreichischen Urgestein und ORF-Moderator Arnulf Prasch durch den Open Air Abend in einmaliger Winter-Naturkulisse führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Arnulf Prasch, Stefanie Hertel Gäste: Gäste: KLUBBB3, Beatrice Egli, Hansi Hinterseer, Nik P., Anita & Alexandra Hofmann, Nockalm Quintett, Laura Wilde, Hannah, Marc Pircher, G.G. Anderson, Allessa, Münchner Zwietracht Originaltitel: Wenn die Musi spielt