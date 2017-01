kabel eins 05:05 bis 05:45 Krimiserie In Plain Sight Die geheimnisvolle Lola USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Horst Vanderhof arbeitet für eine Auftragskillerin, die mysteriöse Lola. Er behauptet, sie nie gesehen zu haben, will den Cops aber helfen, sie die dingfest zu machen. Mary und Marshall sollen den vorlauten Kerl zu einem sicheren Ort bringen. Als ihr Wagen in den Bergen liegen bleibt, taucht ein Pärchen auf, das auf das Trio schießt. Marshall wird an der Schulter getroffen. Ohne Handy-Empfang muss sich Mary in der Einöde etwas einfallen lassen, als die Gangster zurückkehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McCormack (Mary Shannon) Nichole Hiltz (Brandi Shannon) Paul Ben-Victor (Stan McQueen) Frederick Weller (Marshall Mann) Lesley Ann Warren (Jinx Shannon) David Foley (Horst Vanderhof) Christopher Stanley (Joe) Originaltitel: In Plain Sight Regie: Bryan Spicer Drehbuch: Constance M. Burge Kamera: John B. Aronson Musik: W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 12