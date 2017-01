History 20:15 bis 21:00 Dokumentation 11. September - Die Suche nach der verschollenen Flagge USA 2015 Stereo 16:9 Merken Der Bestsellerautor und Moderator Brad Meltzer erzählt von der Suche nach der lange verschollenen Flagge von Ground Zero. Sie wurde am 11. September 2001 auf einem Foto festgehalten, das Amerika bewegte, und verschwand noch am selben Tag. Zusammen mit Kriminaltechnikern und Experten für Kunstkriminalität versucht Brad, das Rätsel zu entschlüsseln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's 9/11 Flag: Rise from the Ashes Altersempfehlung: ab 12