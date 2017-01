ONE 05:10 bis 05:30 Magazin kinokino Das Filmmagazin im BR Fernsehen "Mein Blind Date mit dem Leben" - mit Handicap im Luxushotel / "Split" - Schauder-Schocker mit menschlichen Abgründen / "Jackie" - Portrait der mysteriösen Jacqueline Kennedy / Bayerischer Filmpreis & Deutscher Filmball - das Glamour-Wochenende in München D 2017 Live TV Merken Was läuft aktuell im Kino? Welches sind die neuesten Hits auf der Leinwand? "kinokino" stellt die wichtigsten Neustarts und Themen aus der Filmwelt vor. Das Magazin zeigt Porträts und Interviews mit Schauspielern und Regisseuren. Welche Filme lohnen sich? Welche sollte man lieber meiden? "kinokino" kritisiert die Tops und Flops und berichtet von den spannendsten Festivals. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: kinokino