Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Übergang USA 2003 Stereo 16:9 Merken Während ihrer Reise durch das All treffen Archer und seine Crew auf ein enormes Schiff, das die Enterprise in einen Hangar in seinem Inneren befördert. Dort hat die Mannschaft schon bald einen ersten Kontakt mit den anderen Crewmitgliedern, die sich als körperlose Lebewesen erweisen. Als die wolkenähnlichen Geschöpfe zu Forschungszwecken plötzlich ungefragt in immer mehr Körper von Archers Leuten dringen, wird der Captain langsam misstrauisch ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Jolene Blalock (T'Pol) John Billingsley (Dr. Phlox) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Charlie "Trip" Tucker) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Livingston Drehbuch: Rick Berman, Brannon Braga Kamera: Marvin V. Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 12