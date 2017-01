Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Whale Wars - Krieg den Walfängern! Der Konkurrenz im Nacken USA 2010 Merken Zwei Schiffe sind effizienter als eines - aus diesem Grund konnten die japanischen Walfänger in der Antarktis bereits seit zehn Tagen kein Tier mehr töten. Die "Steve Irwin" und die "Bob Barker" der Umweltorganisation "Sea Shepherd" halten das Fabrikschiff "Nisshin Maru" nämlich gemeinsam in Schach. Doch jetzt gehen die Japaner zum Gegenangriff über: Die Flotte hat es auf den Hubschrauber der Tierschützer abgesehen, mit dem sie ihre Aktionen aus der Luft koordinieren. Schon ein Volltreffer mit dem Wasserwerfer würde reichen, um den Helikopter flugunfähig zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars Musik: David Vanacore