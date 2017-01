National Geographic People 22:05 bis 22:30 Dokumentation Klettern am Limit Die Bigwall-Brüder USA 2009 2017-01-28 02:40 Stereo 16:9 Merken Timmy O'Neill ist professioneller Bergsteiger. Gemeinsam mit seinem von der Hüfte an abwärts gelähmten Bruder Sean ist er ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Und für Timmy und Sean ist nahezu nichts unmöglich. Die grandiose El-Capitan-Wand im kalifornischen Yosemite Park, aber auch die abgelegenen Gipfel Alaskas wurden bereits von ihnen als Duo bestiegen. Mit Hilfe eines ausgefeilten Equipments haben sie es als Team geschafft und dabei auch Seans körperliche Behinderung ein Stück weit besiegt. Doch mindestens genauso wichtig sind für die Brüder ihre bergsteigerischen Fähigkeiten, ihr Mut, ihre Zähigkeit und Willensstärke. "Klettern am Limit" begleitet die beiden heute beim Abenteuer ihres Lebens... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: First Ascent