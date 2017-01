FOX 20:15 bis 21:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die Kandidatin USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Clay Everhurst, der Wahlkampfberater eines Senatskandidaten, wird nachts von einem Auto überfahren und stirbt an seinen Verletzungen. In kürzester Zeit avanciert der Fall zu einer Frage der nationalen Sicherheit: Handelt es sich um einen gewöhnlichen Unfall oder um ein Mordkomplott? Callen und der Rest des NCIS-Teams arbeiten auf Hochtouren, um die Hintergründe des Vorfalls aufzudecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Jordana Lewis Jaffe Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson