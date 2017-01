Lieutenant Kwan nimmt sich durch den Sprung in einen Plasmastrahl das Leben. Deanna geht der Sache auf den Grund und entdeckt in der Nähe des todbringenden Strahls ein Liebespaar, das von einem eifersüchtigen Mann beobachtet wird. Mit Worfs Hilfe findet Deanna heraus, dass die Menschen, die sie gesehen hat, einst auf der Enterprise arbeiteten. Ihr kommt ein schrecklicher Gedanke: Hat sich Kwan wirklich selber umgebracht? In Google-Kalender eintragen