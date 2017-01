Zee.One 22:30 bis 00:40 Liebesfilm Grenzenlose Liebe IND 2015 20 40 60 80 100 Merken Musik, Geld, Ehre und Leidenschaft. All dies werden Sie in diesem rasanten Bollywood-Drama finden, in dem das Erbe eines traditionsreichen Internates auf dem Spiel steht. Die allseits bewunderte Mimin Evely Charma, mehrfach schon als ''Bollywood Face oft he Year'' ausgezeichnet, spielt die leidenschaftliche Lehrerin Luvleen. Luvleen wollte eigentlich Musikerin werden, hat diesen Traum jedoch wegen der finanziellen Unsicherheit der Branche an den Nagel gehängt. Stattdessen arbeitet sie nun an einem traditionsreichen Internat, dass ihr reicher und mächtiger Großvater viele Jahrzehnte zuvor gestiftet hatte. Leider steht es um die Eliteschule nicht gut, und so macht sie sich auf die Suche nach Großspendern. Hier begegnet sie erstmals dem steinreichen und mysteriösen Aagam Diwan. Diwan ist Millionär, wenn nicht Milliardär, und liebt die Arbeit mehr als alles andere. Kann Luvleen das ändern? Knistert es etwa zwischen dem ungleichen Paar, als Luvleen den etwas älteren Diwan aufsucht, um eine Großspende an Land zu ziehen Und was hat die passionierte und talentierte Sängerin Arjun, gespielt von Bollywood-newcomerin Mohit, damit zu tun? Sehen Sie selbst was mit der Schule geschieht, und lassen Sie sich vom verblüffenden Ende dieses Dramas überraschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mahaakshay Chakraborty (Agam Diwan) Evelyn Sharma (Luvleen) Mohit Dutta (Arjun) Kavin Dave (Rahul) Suhasini Mulay (Dadi) Ravi Khemu (Arjuns Vater) Originaltitel: Ishqedarriyaan Regie: V. K. Prakash Drehbuch: Dheeraj Rattan Musik: Jeet Gannguli, Jaidev Kumar, Bilal Saeed