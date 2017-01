FOX 05:15 bis 05:55 Serien Nashville Freier Fall USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem Wills Debütalbum Rayna von der Spitze der Charts verdrängt, ist ihr Ehrgeiz als Sängerin neu geweckt: Mehr denn je will sie einen Hit produzieren, der allen zeigt, wer der wahre Star am Country-Himmel ist. Auch ein paar Promotion-Aktivitäten können nicht schaden, um der Karriere neuen Schwung zu verleihen. Ein Besuch bei der Show "Good Morning America" scheint Rayna genau das Richtige. Ins Stocken geraten ist auch die Karriere von Layla. Verzweifelt wendet sie sich an ihren Mann Will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Chris Carmack (Will Lexington) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Will Chase (Luke Wheeler) Oliver Hudson (Jeff Fordham) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Originaltitel: Nashville Regie: Mario Van Peebles Drehbuch: Meredith Lavender, Marcie Ulin Kamera: Michael Lohmann