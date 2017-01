Disney XD 05:00 bis 05:25 Trickserie Phineas und Ferb Das Monster-Truck - Rennen / Die Ballade von Kapitän Rauschebart USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Candace stellt sich bei ihren Fahrstundne ziemlich ungeschickt an. Phineas und Ferb bauen ihr deshalb einen supersicheren Monstertruck zum Üben. Außerdem: Der Großvater erzählt Phineas und Ferb von einer Piratenlegende, die sich bei ihrem Seehaus abgespielt haben soll. Umgehend begeben sich die beiden auf eine Schatz-Expedition. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Alex Almaguer, Michael Diederich, Bobby Gaylor, Jeff 'Swampy' Marsh, Zac Moncrief, Dan Povenmire, Mi Musik: Danny Jacob Altersempfehlung: ab 6