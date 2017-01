Hessen 20:15 bis 21:00 Reportage Erdmännchen - Ein unschlagbares Team D 2009 2017-01-29 06:10 Untertitel Merken Erdmännchen sind weltweit die absoluten Zuschauerlieblinge des Tierfilms. Sie leben in den Wüsten und Steppen des südlichen Afrika, in einer Welt aus Sand und Stein. Über Jahrtausende haben sie sich perfekt an ihre lebensfeindliche Umgebung angepasst, ernähren sich von allem, was ihnen vor die spitzen Schnauzen gerät: Echsen, Skorpione, vor allem aber Käfer und andere Insekten. Doch auch sie selbst stehen auf dem Speisezettel zahlreicher Raubtiere, wie Adler und Schakale - nur ein ausgefeiltes System unterschiedlicher Alarmrufe sichert das Überleben der Familie. In der Wüste zählt vor allem Teamarbeit - und die haben Erdmännchen perfektioniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erdmännchen - Ein unschlagbares Team Regie: Dirk Blumenberg/Telse Meyer