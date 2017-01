Hessen 23:15 bis 00:05 Krimiserie Die Kommissarin Das Lied vom Freund D 1994 2017-01-28 02:00 Untertitel Merken In einem Wald in der Nähe Frankfurts entdeckt eine Polizeistreife die Leiche von Albert Hessler. Der Vorarbeiter der Baufirma Mölders KG wurde ermordet - mit einem russischen Kampfmesser. Die Tatwaffe führt Kommissarin Lea Sommer zu Wadim Gubanow, der bei russischen Schwarzarbeitern in einer Unterkunft der Baufirma haust. Beide sind auf der Suche, Lea sucht nach dem Täter mit dem russischen Militärmesser und Wadim nach Igor, seinem Freund und Kameraden aus dem Afghanistan-Krieg. Bevor er verschwand, war Igor illegal bei der Mölders KG beschäftigt. Die Kommissarin will das Vertrauen des jungen Russen gewinnen. Während die beiden Wodka trinken und Wadim sein "Lied vom Freund" singt, geschieht ein zweiter Mord. So gewiss Wadim mit diesem Verbrechen nichts zu tun hat, so sicher weiß er viel über beide Morde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Elsner (Lea Sommer) Til Schweiger (Nick Siegel) Marek Wlodarczyk (Wadim Gubanow) Karlheinz Lemken (Henning Burre) Guido Sherr (Daniel Sommer) Eva Maria Bayerwaltes (Frau Hessler) Ludwig Boettger (Gerd Mölders) Originaltitel: Die Kommissarin Regie: Jörg Grünler Drehbuch: Klaus Sammer Kamera: Ingo Hamer Musik: Andreas Köbner