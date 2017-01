Motorvision.TV 05:10 bis 05:40 Motorsport High Octane World Off-Road Championship 2 USA 2010 Stereo 16:9 Merken Heute machen wir bei High Octane mit dem 2. Teil der WORC-Serie weiter, der Rocky Mountain ATV MC World Off Road Championship-Serie. Die Suche nach dem besten Motocross-Fahrer geht weiter. Die Austragungsorte sind Goldendale im Staat Washington, Price in Utah, Ignacio in Colorado, Honey Lake in Milford, Kalifornien und Longview in Washington. Ihr Tempo und Ausdauer werden bis aufs Äußerste auf die Probe gestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: High Octane