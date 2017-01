Discovery Channel 05:05 bis 05:50 Dokumentation Invasion der Aliens Mysterien des Weltalls USA 2012 Stereo 16:9 Merken Gibt es intelligentes, außerirdisches Leben? Und, wenn ja: Was würde ein Zusammentreffen mit hochentwickelten Aliens für die Menschheit bedeuten? Wissenschaftler streiten darüber, ob ein Kontakt zu einer extraterrestrischen Hochkultur eine bahnbrechende Chance - zum Beispiel zur Entwicklung neuartiger Technologien - oder unser Untergang wäre. Von einfachen Kommunikationsproblemen bis zu blutigen Auseinandersetzungen: In dieser Folge von "Mysterien des Weltalls" geht Morgan Freeman gemeinsam mit Astroforschern einer potenziellen Invasion der Aliens auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sci Fi Science: Physics of the Impossible