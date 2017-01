AXN 05:05 bis 06:00 Actionserie Sea Patrol Folge: 14 Auf Messers Schneide AUS 2008 16:9 Merken Die Crew der Hammersley wird mit ihrem neuen, mit High Tech ausgerüsteten Schiff zu den Samaru-Inseln gerufen, wo sie eine Gruppe Entwicklungshelfer, angeführt vom wohlhabenden Geschäftsmann Walsman, vor aufgebrachten Einheimischen retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Lieutenant Commander Mike Flynn) Lisa McCune (Lieutenant Kate McGregor) John Batchelor (Chief Petty Officer Andy 'Charge' Thorpe) Jay Bunyan (Able Seaman Billy 'Spider' Webb) Saskia Burmeister (Lieutenant Nikki Caetano) Jeremy Lindsay Taylor (Petty Officer Pete 'Buffer' Tomashevski) David Lyons (Leading Seaman Josh 'ET' Holiday) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Geoff Bennett Drehbuch: Adam Todd Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12