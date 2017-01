13th Street 05:10 bis 05:30 Filme Rotkäppchen: Eine Erzählung von Blut und Tod D 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als Markus (Alexx Grimm) vor seinem Wohnhaus ein verdrecktes Mädchen (Vivien Ciskowska) entdeckt und es mit in seine Wohnung nimmt, ahnt seine Frau Annika (Cornelia Werner) schnell, dass mit diesem Mädchen etwas nicht stimmt. Sie fühlt sich nicht wohl bei dem Gedanken, es nur eine Nacht in der Wohnung zu haben und soll schnell Recht behalten. Das Mädchen weiß Dinge über das Ehepaar, die es gar nicht wissen kann und beginnt ein Psychospiel, das weit über die Grenzen des Rationalen hinausgeht und blutig enden soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cornelia Werner (Annika) Alexx Grimm (Markus) Vivien Ciskowska (Rotkäppchen) Originaltitel: Rotkäppchen: Eine Erzählung von Blut und Tod Regie: Martin Czaja, Florian von Bornstädt Drehbuch: Florian von Bornstädt Altersempfehlung: ab 16