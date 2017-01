SWR 2 07:03 bis 07:55 Sonstiges Musik am Morgen Merken <bk>Stephen Heller: 2 Tarantellen für Klavier op. 85 (Andreas Meyer-Hermann, Klavier)<ek><bk>Josef Suk: Elegie op. 23 (Kai Vogler, Violine; Peter Bruns, Violoncello; Staatskapelle Dresden, Leitung: Michael Helmrath)<ek><bk>Antonín Dvo?ák: Scherzo und Finale aus der Serenade für Streicher op. 22 (Helena Hnykova, Violine; Frantisek Kuda, Klavier; Mitglieder von The Czech Nonet)<ek><bk>David Popper: Requiem für 3 Violoncelli und Orchester op. 66 (Maria Kliegel, Caroline Stinson, Johann Ludwig, Violoncello; Nicolaus Esterházy Sinfonia, Leitung: Gerhard Markson)<ek><bk>Johannes Brahms: Capriccio h-Moll für Klavier op. 76 Nr. 2 (Murray Perahia, Klavier)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio für 2 Klarinetten und 3 Bassetthörner B-Dur KV 411 (Nachtmusique, Leitung: Eric Hoeprich)<ek><bk>Georg Philipp Telemann: Concerto polonois für Streicher und Basso cont. B-Dur TWV 43:B3 (Arte Dei Suonatori, Leitung: Martin Gester)<ek> In Google-Kalender eintragen