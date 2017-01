hr2 04:03 bis 05:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (III) Merken <bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Sonate B-Dur KV 333 (Fazil Say, Klavier)<ek><bk>Eric Coates: "The jester at the wedding" (East of England Orchestra, Leitung: Malcolm Nabarro)<ek>. In Google-Kalender eintragen