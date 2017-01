ATV 20:15 bis 22:45 Liebesfilm Pretty Woman USA 1990 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Willkommen in Hollywood dem Ort an dem Träume wahr werden! Als der erfolgreiche Geschäftsmann Edward Lewis mit einem geliehenen Auto durch LA irrt, trifft er auf dem Hollywood Boulevard auf die hinreißende Prostituierte Vivian. Gegen ein Entgelt zeigt sie ihm bereitwillig den Weg in sein Luxushotel. Da der frisch getrennte Edward nicht alleine sein möchte, engagiert er Vivian für die Nacht und am nächsten Morgen für eine komplette Woche als seine Begleitung. Dem flippigen Straßenmädchen fällt es anfangs schwer sich in Edwards luxuriöser Welt zurecht zu finden, doch mit Hilfe des Hotelmanagers Barney mausert sie sich schnell zu einer bezaubernden Lady. Edward fühlt sich immer mehr zu Vivian hingezogen und auch sie entwickelt starke Gefühle für ihren Kunden. Doch hat die aufkeimende Liebe zwischen den aus komplett unterschiedlichen Welten stammenden überhaupt eine Chance?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Roberts (Vivian "Viv" Ward) Richard Gere (Edward Lewis) Ralph Bellamy (James "Jim" Morse) Jason Alexander (Philip "Phil" Stuckey) Laura San Giacomo (Kit De Luca) Hector Elizondo (Hotelmanager Barney Thompson) Alex Hyde-White (David Morse) Originaltitel: Pretty Woman Regie: Garry Marshall Drehbuch: Jonathan F. Lawton Kamera: Charles Minsky Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12