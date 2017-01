ATV 2 22:00 bis 22:55 Actionserie Arrow Riesenkräfte USA 2014 Stereo Merken Ben Turner flieht aus dem Gefängnis und soll für einen Waffenhändler den Prototypen von Merlyns Maschine stehlen, die das Glades-Erdbeben ausgelöst hat. Arrow versucht indessen Roy beizubringen, seine Riesenkräfte zu kontrollieren. Doch Roy ist ein widerspenstiger Schüler und weigert sich Arrows Rat zu befolgen, solange der ihm nicht seine wahre Identität verrät. Die Lage spitzt sich zu, als Arrow, Diggle und Felicity versuchen Turner den Prototypen abzujagen. Denn Roy kommt ihnen in die Quere, verliert die Kontrolle über seine Kräfte und hilft Turner dadurch zu entkommen. Auch Laurels Leben gerät weiter aus den Fugen, als sie erfährt, dass man ihr wegen ihrer Sucht die Zulassung als Anwältin entziehen will?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Colton Haynes (Roy Harper) Manu Bennett (Slade Wilson) Originaltitel: Arrow Regie: Guy Norman Bee Drehbuch: Marc Guggenheim, Drew Z. Greenberg Kamera: Gordon Verheul, Glen Winter Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12