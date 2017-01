ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie Gotham Der blinde Hellseher USA 2015 2017-01-29 00:45 Stereo Merken Jim Gordon und seine neue Freundin Dr. Leslie Thompkins planen einen romantischen Abend im Zirkus, doch bald werden sie von ihren beruflichen Verpflichtungen eingeholt. Nachdem ein Streit in der Manege ausbricht, versucht Gordon den Konflikt zu schlichten. Unter den Mitgliedern der Zirkustruppe befindet sich auch der Teenager Jerome, der nach seiner Mutter sucht. Wie sich herausstellt, wurde diese ermordet - und jeder der Artisten kommt als Täter in Frage. Bis ein blinder Hellseher im GCPD auftaucht und behauptet, die Wahrheit zu kennen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Sean Pertwee (Alfred Pennyworth) Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot) Morena Baccarin (Dr. Leslie Thompkins) Jada Pinkett Smith (Fish Mooney) Originaltitel: Gotham Regie: Jeffrey G. Hunt Drehbuch: Bruno Heller Kamera: Christopher Norr Musik: Graeme Revell, David E. Russo Altersempfehlung: ab 12