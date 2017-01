ONE 21:45 bis 23:15 Krimi Tatort Söhne und Väter D 2017 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Ein makabrer Schülerstreich endet tödlich. Nachdem Karim, Pascal und Enno ihrem toten Lehrer Dirk Rebmann (Crisjan Zöllner) im Beerdigungsinstitut ein Ringelschwänzchen zwischen die Pobacken geklemmt haben, um ihm so posthum ihre Verachtung zu zeigen, schläft der total betrunkene Enno (Filip Januchowski) auf einer Rollbahre ein. Seine Kumpels lassen ihn zurück, am nächsten Morgen ist der Junge tot. Erfroren in der Kühlkammer. Das ruft Hauptkommissar Jens Stellbrink (Devid Striesow) und sein Team auf den Plan. Doch was zunächst wie ein Schülerstreich mit tödlichem Ausgang aussah, entpuppt sich plötzlich als Mordfall. Denn an Rebmanns Leiche entdeckt Stellbrink bei genauerem Hinschauen Vergiftungserscheinungen, und schon müssen zwei Todesfälle aufgeklärt werden. Stellbrink und seine Kolleginnen Lisa Marx (Elisabeth Brück) und Mia Emmrich (Sandra Maren Schneider) ermitteln zunächst im Freundeskreis des toten Jungen und stossen dabei auf einige problematische Vater-Sohn-Konstellationen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devid Striesow (Jens Stellbrink) Elisabeth Brück (Lisa Marx) Hartmut Volle (Horst Jordan) Sandra Steinbach (Nicole Dubois) Sandra Maren Schneider (Mia Emmrich) Emilio Moutaoakkil (Karim Löscher) Jophi Ries (Jean Carlinó) Originaltitel: Tatort Regie: Zoltan Spirandelli Drehbuch: Michael Vershinin, Zoltan Spirandelli Kamera: Wolf Siegelmann Altersempfehlung: ab 12