DR Kultur 01:05 bis 05:00 Jazz Tonart Ultraschall Berlin - Festival für neue Musik Merken <bk>Lucia Ronchetti: "Albertine" für Countertenor (2007/2013) <ek><bk>Jüri Reinvere: Neues Werk für Schalmei (2016, Uraufführung) <ek><bk>Alberto Hortigüela: "Caligaverunt oculi mei" für Countertenor (2007, Uraufführung) <ek><bk>José María Sánchez-Verdú: "Chanson rouge" für Schalmei (2016, Uraufführung) (Daniel Gloger, Countertenor; Katharina Bäuml, Schalmei) <ek><bk>Allan Gravgaard Madsen: "Ouverture" für Ensemble (2016, Uraufführung) <ek><bk>Karin Rehnqvist: "Jag lyfter mina händer" für Gesang und Klarinette (1998) <ek><bk>Lotta Wennäkoski: "Päärme" für Violine, Violoncello und Klavier (2012) <ek><bk>Pär Lindgren: "Aliti" für Flöte, Klarinette, Violine und Violoncello (2006) (Lena Willemark, Gesang; ensemble recherche) <ek><bk>Erik Bünger: "The girl who never was", Lecture Performance (2013)<ek> Werke für Streichquartett von Harrison Birtwistle, Enno Poppe und György Kurtág (Kuss-Quartett); Weitere Vokal- und Ensemblewerke vom Festival In Google-Kalender eintragen Moderation: Rainer Pöllmann