Christoph Waltz in seiner zweiten Oscar-Rolle! In Quentin Tarantinos (Oscar 2013 für das beste Drehbuch) hochkarätig besetztem, rauem Western begibt sich Waltz mit Jamie Foxx ('Annie', 'Ray') auf gnadenlose Verbrecherjagd und findet die bezaubernde Kerry Washington in der Gewalt von Leonardo DiCaprio und Samuel L. Jackson wieder. 1858, in den amerikanischen Südstaaten. Der als Zahnarzt getarnte Kopfgeldjäger Dr. King Schultz befreit den Sklaven Django, der ihm helfen soll, die gefürchteten Brittle-Brüder zu stellen. Die brutale Bande hat nämlich einst dessen Frau Broomhilda verschleppt. Die Spuren führen das ungleiche Duo zur 'Candyland'-Plantage, wo Großgrundbesitzer Calvin Candie mit seinem väterlichen Adlatus Stephen eine wahre Schreckensherrschaft führt. In Google-Kalender eintragen