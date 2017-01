Schweiz 2 04:20 bis 05:40 Familienfilm Sommer mit Kehilan N 2011 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die 15-jährige Ida muss mit ihren Eltern aufs Land an die norwegische Küste ziehen und ist davon wenig begeistert. Gerade, als sie überlegt, alleine zurück in die Stadt zu gehen, trifft sie auf den alten Rappen Kehilan, der auf einem Nachbargestüt lebt. Das als unzähmbar geltende Pferde fasst Vertrauen zu dem Mädchen, und in Ida erwacht der Wunsch, reiten zu lernen. Doch es kommt zu Problemen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victor Haugen Kristiansen (Gustav) Marianne Meløy (Lisbeth) Julie Nordhuus (Ida) Originaltitel: Til Siste Hinder Regie: Anders Øvergaard Drehbuch: Kathrine Haugen Kamera: Roger Haugen Musik: Torkil Lund Johansen