ORF 3 20:15 bis 23:45 Oper Erlebnis Bühne mit Barbara Rett Lohengrin D 2016 Stereo 16:9 Merken ORF III zeigt die ganz besondere Produktion von "Lohengrin" aus Dresden mit Anna Netrebko, die darin ihr Debüt als Elsa gibt.Elsa, die Erbin von Brabant wird angeklagt ihren Bruder, den Nachfolger auf den Thron, im Wald ermordet zu haben. Telramund, der vor Gericht diese falsche Anschuldigung gegen Elsa vorbrachte will den Thron für sich und seine frisch angetraute Frau, Ortrud. Der Richter verlangt ein Gottesurteil. Kein Ritter jedoch will für Elsa und somit gegen Telramund kämpfen. Diese jedoch betet inbrünstig und ist sich gewiss, dass ein Fremder kommen wird um für sie zu kämpfen. So ist es auch und besagter Ritter erscheint. Er kommt auf einem Boot, welches von einem Schwan gezogen wird, und legt Elsa nicht nur sein Schwert zu Füßen, sondern bittet auch um ihre Hand. Eine Bedingung stellt er jedoch. Sie darf ihn nie nach seinem Namen und seiner Herkunft fragen! Der Fremde gewinnt den Kampf gegen Telramund, tötet diesen jedoch nicht. Aus Schmach und Eifersucht bittet Telramund Ortrud, Elsa dazu zu überreden ihrem Mann die verbotenen Frage zu stellen. Elsa gibt schließlich ihrer Neugier nach und bittet ihren Ehemann ihr seine Herkunft zu verraten. In diesem Augenblick stürmt Telramund das Schlafgemach, wird jedoch von dem Fremden getötet. Am nächsten Tag klagt er Telramund des Verrates und Elsa der Untreue an. Er erzählt den Menschen von seiner Herkunft und dass er Lohengrin heiße. Auf dem gleichen Boot kehrt er nun in seine Heimat zurück. Wieder taucht der Schwan auf, welcher in Wahrheit Gottfried, Elsas verschwundener Bruder ist. Ortrud hatte in verzaubert. Elsa bricht zusammen und stirbt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Netrebko (Elsa) Piotr Beczala (Lohengrin) Tomasz Konieczny (Telramund) Evelyn Herlitzius (Ortrud) Moderation: Barbara Rett Originaltitel: Lohengrin Regie: Christine Mielitz