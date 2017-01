ORF 1 04:25 bis 05:10 Krimiserie CSI: Vegas Der Herr im Haus CDN, USA 2012 Dolby Untertitel 16:9 Merken Beim CSI-Team meldet sich ein verzweifelter Mann mit einem kuriosen Anliegen. Angeblich ist nicht nur seine Frau, sondern gleich sein ganzes Haus über Nacht verschwunden. Der Fall nimmt an Brisanz zu, als hinter einer Rigipswand im wiederaufgetauchten Haus eine mumifizierte Leiche entdeckt wird. Dem nicht genug, findet sich in der Küche eine riesige Blutlache. Anhand der Musterung kann Julie Finlay erkennen, dass hier ein Mensch mit vier Messerstichen ermordet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) Elisabeth Harnois (Morgan Brody) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Elisabeth Shue (Julie Finlay) Robert David Hall (Dr. Albert Robbins) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Alec Smight Drehbuch: Melissa R. Byer, Treena Hancock Kamera: Christian Sebaldt Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12