ORF 1 07:35 bis 08:00 Kinderserie Servus Kasperl Kasperl & Leopold: Die Wunschkette A 2013 Stereo 16:9 Der Klassiker des österreichischen Kinderfernsehens mit amüsanten Kasperlstücken und vielen Möglichkeiten zum Mitspielen! Heute: Lila hat von ihrer Tante eine Kette geschenkt bekommen - eine Wunschkette um genau zu sein. Berührt man sie und wünscht sich gleichzeitig etwas, geht der Wunsch sofort in Erfüllung. Als Zick und Zack es schaffen die Wunschkette zu stehlen, ahnt Kasperl schreckliches und macht sich auf den Weg in die Räuberhöhle. Originaltitel: Servus Kasperl