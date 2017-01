N24 Doku 21:05 bis 22:05 Dokumentation Weltraumschrott - Gefahr im Orbit USA 2015 Merken Der Weltraum besteht aus unendlicher Leere - das glauben wir zumindest. Doch seit Jahrzehnten umkreisen immer mehr Satelliten die Erde und noch viel mehr Weltraumschrott kommt Jahr für Jahr hinzu. Dabei handelt es sich um all das, was wir in den Orbit geschossen haben und nun keinen Zweck mehr erfüllt. Doch Müll im Weltraum zurückzulassen ist wesentlich gefährlicher als auf der Erde. Die ausrangierten Raketenteile oder Werkzeuge können zu schnellen Geschossen werden, die Satelliten zerstören können, von denen wir in unserer heutigen Gesellschaft abhängen. Die BBC-Dokumentation stellt das Problem detailliert dar und gibt Lösungsansätze. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Space Junk Regie: David Stewart Kamera: Andrew Thompson