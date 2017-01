N24 Doku 07:05 bis 08:00 Dokumentation Meilensteine der Technik: Angreifen und Verteidigen USA 2014 Merken Eine Armee ist nur so gut wie ihre Ausrüstung - das galt auch für die Kämpfer in der Antike. Daher waren die Soldaten im Alten China bereits vor 2.000 Jahren mit Repetiergewehren aus Holz ausgestattet. Auch die Truppen der Griechen und Römer waren schon früh durch robuste Rüstungen geschützt. Welche weiteren Kampfwerkzeuge haben ihren Ursprung im Altertum? Experten erklären die historischen Verteidigungsinstrumente und testen, ob sie auch mit modernen Exemplaren mithalten können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Impossible Altersempfehlung: ab 16