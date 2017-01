n-tv 04:35 bis 05:15 Dokumentation Als der Krieg nach Deutschland kam D 2009 16:9 HDTV Live TV Merken Unter dem Schutz der vorrückenden Truppen, drehten die Kameramänner des US-Signal Corps bewegende Bilder von Krieg und Frieden, von Sieg und Niederlage. Die Spiegel TV-Dokumentation zeigt die eindringlichsten Szenen vom Sieg an der "blutigen Ruhr" bis zum ersten Zusammentreffen amerikanischer und sowjetischer Truppen bei Torgau an der Elbe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Als der Krieg nach Deutschland kam