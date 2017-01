TLC 22:10 bis 22:40 Dokusoap Notaufnahme Maryland: Die härtesten Fälle Too Young To Die USA 2015 Merken Ein junger Mann wird unter Herzdruckmassage in die Unfallklinik Maryland in Baltimore gebracht und sogleich in den Schockraum geschoben. Nur Minuten später kommt das nächste Opfer mit Schusswunden in der Notaufnahme. Frank ist erst 15 Jahre alt und muss sofort in die Reanimation gebracht werden, denn sein Zustand verschlimmert sich von Minute zu Minute. Brooke wurde von einem Zug erfasst. Als sie ins Krankenhaus kommt, hat die junge Frau bereits 70 Prozent ihres Blutes verloren. Da keine Zeit für Scans bleibt, wird sie sofort operiert. Der 48-jährige Lex ist vor den Augen seiner Verlobten Rose mit dem Motorrad verunglückt. Rose befürchtet nun das Schlimmste. Und die kleine Emily-Michelle bangt um die Gesundheit ihres Vaters, der einen Autounfall hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shock Trauma: Edge of Life