TLC 20:15 bis 21:05 Dokusoap Kate Plus 8 Das Pubertier! USA 2015 Merken Im Sommer haben Kate Gosselin und ihre acht Kinder Zeit für verschiedenste Projekte. Tochter Mady hat ein Händchen für Design und möchte nach Antiquitäten stöbern. Da sich Kate damit nicht auskennt, nimmt sie auch Freundin Deanna mit, die jeden Trödelladen kennt. Zuerst geht es ins "Village Peddler", wo die Teeny-Tochter lange stöbert, aber nichts findet. Dann fahren sie nach Kirbyville, wo sich Mady in eine Pfadfinder-Kamera verliebt. Die 41-jährige Kate fühlt sich zwischen den Antiquitäten plötzlich uralt, weil sie Dinge wiedersieht, die sie während ihrer Kindheit begleiteten, und ist froh, als Mady mit ihren Schätzen nach Hause will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kate Plus