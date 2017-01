VOX 07:15 bis 08:10 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Voodoo USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In der Wohnung der Schwestern Sarah und Kirsty bietet sich ein Bild des Grauens: Die jungen Frauen wurden vollständig in Zellophan eingewickelt und sind qualvoll erstickt. Verdächtig erscheint zunächst ihr Studienkollege Jack Strong, ein nicht sehr attraktiver Mann, der erstaunlich großen Erfolg bei den Frauen hat. Kurze Zeit später wird jedoch auch er ermordet. Die Spur führt zu der Voodoo-Anhängerin und Wunderheilerin Lydia, der Logan und Barek erst kurz zuvor begegnet sind: als Krankenschwester eines von Jack gepflegten Krebspatienten. Wie sich herausstellt, hatten Jack und sein Freund Robbie die Krankenschwester während ihres Studiums an der Universitätsklinik von Maryland kennengelernt und waren ihr hoffnungslos verfallen. Im Verhör gesteht Robbie, dass er zusammen mit Jack nach reichen Krebspatienten gesucht hatte, denen "Wunderheilerin" Lydia dann teure, aber vollkommen nutzlose Medikamente und Tinkturen andrehen konnte. Doch was hatten Sarah und Kirsty mit den schmutzigen Geschäften zu tun? Warum musste auch Jack sterben? Und wer hat die Morde tatsächlich begangen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Noth (Detective Mike Logan) Annabella Sciorra (Detective Carolyn Barek) Jamey Sheridan (Captain James Deakins) Courtney B. Vance (A.D.A. Ron Carver) Sherri Saum (Lydia Wyatt) Patch Darragh (Jack Strong) Peter Maloney (Teddy Mercer) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Frank Prinzi Drehbuch: Marlane Meyer Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post