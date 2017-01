RTL II 22:05 bis 00:05 Horrorfilm Drag Me To Hell USA 2009 2017-01-29 02:05 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Christine Brown arbeitet als Angestellte bei einer Bank und gilt als bodenständig und gewissenhaft. Um an die begehrte Stelle der stellvertretenden Filialleiterin zu kommen, muss sie allerdings etwas mehr Durchsetzungsvermögen beweisen. Als die Kundin Mrs. Ganush um eine Verlängerung ihres Kredites bittet beschließt Christine, ihren Chef zu beeindrucken und den Antrag der alten Dame abzulehnen. Das hat allerdings schwerwiegende Folgen: Mrs. Ganush belegt Christine mit einem bösen Fluch, der sie nach drei qualvollen Tagen direkt in die Hölle fahren lässt. Weder dem befreundeten Wahrsager Rham Jas noch dem Medium Shaun San Dena gelingt es, den Bann zu brechen. Christines letzte Hoffnung wäre es, den Fluch an einen anderen Menschen weiterzugeben. Doch auch dieser Plan erweist sich als schwierig... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alison Lohman (Christine Brown) Justin Long (Clay Dalton) Lorna Raver (Mrs. Ganush) Dileep Rao (Rham Jas) David Paymer (Mr. Jacks) Adriana Barraza (Shaun San Dena) Chelcie Ross (Leonard Dalton) Originaltitel: Drag Me to Hell Regie: Sam Raimi Drehbuch: Sam Raimi, Ivan Raimi Kamera: Peter Deming Musik: Christopher Young Altersempfehlung: ab 16