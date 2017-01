RTL 04:10 bis 05:00 Dokumentation Anwälte der Toten - Rechtsmediziner decken auf Guru / Faltenwurf / Sexualmord D 2002 Stereo 16:9 Merken Guru: Auf einem Campingplatz brennt ein Wohnwagen. In den Überresten finden die Spurensicherer eine völlig verkohlte Leiche. Wer ist der Tote und was war die Todesursache? Ein DNA-Abgleich gibt Aufschluss über die Identität, die Analyse des Brandschutts über die Art des verwendeten Benzins. Faltenwurf: Eine junge Bankangestellte wird bei einem Überfall erschossen. Die Kripo hat nur das Überwachungsvideo der Bank. Ein Faltenexperte soll über die Kleidung und Kopfbedeckung herausfinden, wer der Täter sein könnte. Sexualmord: Ein zweijähriges Mädchen wird aus den eigenen vier Wänden entführt und getötet. Ein groß angelegter DNA-Abgleich unter der Bevölkerung soll den Täter überführen, denn auf der Kleidung der Toten wurde Sperma gefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Anwälte der Toten - Rechtsmediziner decken auf Altersempfehlung: ab 16