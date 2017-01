RTL Passion 04:50 bis 05:10 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 Merken Vanessa fühlt sich von Carlas ungerechtem Wutausbruch nicht nur gekränkt, sondern sie empfindet zudem trotz Carlas entschuldigender Erklärungen Misstrauen gegen sie. Beim Schnüffeln in der Wohnung findet Vanessa weitere Zeichnungen von Hanna, was ihre Irritation verstärkt. Als sie versucht, von Lars zu erfahren, was früher zwischen ihm, Carla und Hanna wirklich los war, stößt sie auf eine Mauer des Schweigens. Aufgebracht sucht Vanessa daraufhin nach weiteren Hinweisen und findet mit Hannas Abschiedsbrief an Carla den Beweis für Carlas Liebe zu Hanna... Nico ist zuversichtlich, an der Kunsthochschule aufgenommen zu werden, und übt mit Andi, der sich sogar als Aktmodell einspannen lässt, zeichnen. Sie kann ihn sogar dazu überreden, sich mit seinen Zeichnungen selbst an der Kunsthochschule zu bewerben. Zu ihrer großen Enttäuschung wird Nicos Bewerbung jedoch abgelehnt, während Andis Arbeiten großen Anklang bei der Professorin finden. Charlie hat die Lösung ihrer finanziellen Probleme vor Augen, als überraschend ein Musikverleger zu ihr kommt und Davids Oper kaufen will. Sie muss jedoch verzweifelt feststellen, dass die Partitur unauffindbar ist. Als sie Lars bittet, in der WG danach zu suchen, erfährt Charlie zu ihrem Entsetzen, dass die Notenblätter wahrscheinlich im Altpapier gelandet sind. Nachdem sie die Blätter mit Cocos und Felix' Hilfe vergeblich auf dem Recyclinghof gesucht hat, taucht die Partitur unerwartet doch noch auf. Als Charlie den Verkauf abschließen will, eröffnet der Musikverleger ihr jedoch zu ihrem Schock, dass sie eine Rechteabtretung von David für den Verkauf braucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics