RTL Passion 07:15 bis 08:05 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Das kalte Herz D 2005 2017-01-30 06:25 Ginger befürchtet, ihre Freundin Annika an Sven zu verlieren. Deshalb denunziert sie ihn als Kriminellen und ehemaligen Anwerber für Natascha. Als es Sven gelingt, die perfide Lüge zu widerlegen, stellt Annika Ginger zur Rede, bis diese schließlich alles eingesteht. Doch damit ist Gingers Zorn erst recht angefacht und bald fasst sie einen neuen, bösen Plan. Walter und Manu genießen ihre Liebe in vollen Zügen. Doch Wilhelmina ist die Beziehung ein Dorn im Auge. Sie setzt alles daran, das Glück der beiden zu zerstören. Natascha startet mit einer Andachtsgruppe für die Gefangenen. Doch ist sie wirklich die reuige Sünderin, die sie zu sein vorgibt? Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Claudia Loerding (Jutta Elisabeth Adler) Constanze Priester (Manuela 'Manu' Wellmann) Bettina Lohmeyer (Annabelle Liffers) Barbara Freier (Uschi König) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Anna Dokoupilova, Johannes Debray, Dagmar Rehbinder, Malte Otten Musik: Ludwig Eckmann