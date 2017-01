Super RTL 07:30 bis 07:55 Trickserie Caillou Jeder ist der Beste / Jeden Tag ein bisschen stärker / Nie wieder Stützräder CDN 2000 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Clementine hat das Wettschwimmen im Schwimmclub gewonnen und trägt jetzt eine Siegerschleife an der Jacke. Auch Leo hat eine Siegerschleife zu Hause, weil er einen Wettlauf gewonnen hat. Nur Caillou besitzt keine Trophäe. Da hat Omi eine Idee. Sie denkt sich lustige Wettspiele aus und jeder der gewinnt, erhält eine Siegerschleife. Doch so sehr sich Caillou auch bemüht - er gewinnt nicht. Rosie, Leo und Clementine sind immer die Sieger. So macht das Caillou keinen Spaß und er mag nicht mehr weiter spielen. Da erklärt ihm Mami, dass es nicht aufs Siegen, sondern auf den Spaß ankommt. Caillou nimmt sich das zu Herzen und gewinnt den nächsten Wettkampf. Jetzt hat er auch eine Siegerschleife. 2. Geschichte: Wie toll! Auf dem Spielplatz steht ein neues Klettergerüst. Daran kann man sich eine lange Strecke entlang hangeln. Das wollen Caillou und Leo sofort ausprobieren. Doch die zwei Jungs sind noch zu klein und haben nicht genügend Kraft. Jetzt sind Leo und Caillou ganz traurig. Doch Papi kann sie trösten. Denn um so eine weite Strecke zu schaffen, muss man ganz schön groß und stark sein. Und groß und stark werden Caillou und Leo, wenn sie gesunde Sachen essen, viel schlafen und Sport machen. 3. Geschichte: Sarah hat keine Stützräder mehr an ihrem Fahrrad. Caillou will jetzt auch ohne diese Hilfe fahren. Doch das ist gar nicht so einfach. Papi hilft Caillou und hält ihn beim Fahren fest. Doch nachdem er den ganzen Tag neben Caillou hergerannt ist, ist er total erschöpft. Caillou ist jetzt ganz traurig und denkt, dass er nie das Fahren ohne Stützräder lernt. Da erklärt Papi ihm, dass es für alles im Leben den richtigen Zeitpunkt gibt und Caillou noch ein wenig Geduld haben soll... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou