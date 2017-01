RTL Plus 20:15 bis 21:00 Actionserie Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Mission ohne Ausweg A, D 1999 Stereo Merken Bombenspezialist Woratz wird entlassen. Als Rache legt er eine Bombe im Amtsgericht. Das ist das Einsatzkommando für die B-Crew. Als die Bombe detoniert, kann Pilotin Biggi gerade noch den Splittern entkommen. Doch Woratz' Racheplan geht weiter: In einem Fabriksgelände wartet die nächste Bombe auf seinen ehemaligen Kollegen Schuster. Nun ist das A-Team zur Stelle, und unter den Anweisungen des gefesselten Schuster versucht Peter Berger, die Bombe zu entschärfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Serge Falck (Peter Berger) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Axel Pape (Frank Ebelsieder) Originaltitel: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt! Regie: Wolfgang Dickmann Drehbuch: Thomas Nippold Kamera: Peter Rohe Musik: Paul Vincent Gunia