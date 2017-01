Sat.1 13:30 bis 15:45 Abenteuerfilm Mein Freund, der Wasserdrache USA, GB, AUS 2007 Nach Dick King-Smith 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Schottland während des Zweiten Weltkrieges: Der elfjährige Angus findet am Strand ein mysteriöses Ei, nimmt es mit nach Hause und versteckt es im Schuppen seines Vaters. Kurze Zeit später schlüpft daraus ein dinosaurierartiges Tier. Aus dem kleinen Crusoe entwickelt sich ein riesengroßer Wasserdrache, dem die Badewanne schnell zu klein wird. Angus setzt Crusoe im Loch Ness aus, wo schon bald Soldaten Jagd auf das Tier machen, weil sie es für ein U-Boot halten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Watson (Anne MacMorrow) Alex Etel (Angus MacMorrow (jung)) David Morrissey (Capt. Hamilton) Ben Chaplin (Lewis Mowbray) Brian Cox (Angus MacMorrow (alt)) Craig Hall (Charlie MacMorrow) Geraldine Brophy (Gracie) Originaltitel: The Water Horse Regie: Jay Russell Drehbuch: Robert Nelson Jacobs Kamera: Oliver Stapleton Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 6